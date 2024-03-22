В ЦСКА рассказали, когда ожидают возвращения Дивеева к тренировкам в общей группе

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда ожидается возвращение игроков Игоря Дивеева и Матвея Кисляка к тренировкам в общей группе перед товарищеским матчем с узбекским «Бунёдкором».

«В игре с «Бунёдкором» по медицинским показаниями недоступны Матвей Кисляк и Игорь Дивеев. Ежедневный мониторинг их состояния позволяет нам с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее. Мы надеемся, что в ближайшие дни они приступят к тренировкам в общей группе. Ближайшие дни — 4-6 дней», — сказал Безуглов в видео, которое опубликовано в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, Дивеев получил повреждение в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На 56-й минуте игры с «Ростовом» Дивеев на втором этаже столкнулся в борьбе за мяч с собственным же партнёром, после чего неудачно приземлился на голеностоп. Игроку была оказана медицинская помощь.