В ЦСКА рассказали, когда ожидают возвращения Дивеева к тренировкам в общей группе

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда ожидается возвращение игроков Игоря Дивеева и Матвея Кисляка к тренировкам в общей группе перед товарищеским матчем с узбекским «Бунёдкором».
«В игре с «Бунёдкором» по медицинским показаниями недоступны Матвей Кисляк и Игорь Дивеев. Ежедневный мониторинг их состояния позволяет нам с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее. Мы надеемся, что в ближайшие дни они приступят к тренировкам в общей группе. Ближайшие дни — 4-6 дней», — сказал Безуглов в видео, которое опубликовано в официальном телеграм-канале ЦСКА.
Напомним, Дивеев получил повреждение в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На 56-й минуте игры с «Ростовом» Дивеев на втором этаже столкнулся в борьбе за мяч с собственным же партнёром, после чего неудачно приземлился на голеностоп. Игроку была оказана медицинская помощь.
- 22 марта 2024
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