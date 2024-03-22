Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Бунёдкор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА рассказали, когда ожидают возвращения Дивеева к тренировкам в общей группе

В ЦСКА рассказали, когда ожидают возвращения Дивеева к тренировкам в общей группе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, когда ожидается возвращение игроков Игоря Дивеева и Матвея Кисляка к тренировкам в общей группе перед товарищеским матчем с узбекским «Бунёдкором».

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
22 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
2 : 1
Бунёдкор
Ташкент, Узбекистан
1:0 Заболотный – 10'     2:0 Келлвен – 13'     2:1 Мирахмадов – 85'    

«В игре с «Бунёдкором» по медицинским показаниями недоступны Матвей Кисляк и Игорь Дивеев. Ежедневный мониторинг их состояния позволяет нам с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее. Мы надеемся, что в ближайшие дни они приступят к тренировкам в общей группе. Ближайшие дни — 4-6 дней», — сказал Безуглов в видео, которое опубликовано в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, Дивеев получил повреждение в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. На 56-й минуте игры с «Ростовом» Дивеев на втором этаже столкнулся в борьбе за мяч с собственным же партнёром, после чего неудачно приземлился на голеностоп. Игроку была оказана медицинская помощь.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android