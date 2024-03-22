«Он знает, как добиваться успеха». Киммих — о возвращении Крооса в сборную Германии

Футболист сборной Германии и «Баварии» Йозуа Киммих поделился мнением о возвращении в немецкую национальную команду полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса, который не выступал за неё с 2021 года.

«Его опыт поможет нам. Все знают, что он сыграл на многих турнирах. Тони знает, как добиваться успеха. Нам нужны футболисты, поддерживающие и доверяющие другим», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Кроос вернулся в сборную Германии в преддверии чемпионата Европы 2024 года. Ранее сам футболист сообщал, что главный тренер немецкой национальной команды Юлиан Нагельсман оказал большое влияние на его возвращение.

На Евро-2024 года сборная Германии сыграет в одной группе с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.