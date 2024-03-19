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Кроос ответил на вопрос, завершит ли он карьеру в сборной Германии после Евро-2024

Кроос ответил на вопрос, завершит ли он карьеру в сборной Германии после Евро-2024
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Центральный полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о том, уйдёт ли он из немецкой национальной команды после грядущего чемпионата Европы.

«Я об этом не думал. Многие вещи, которые произойдут после Евро, не ясны. У меня пока что нет даже клубного контракта на следующий сезон. Сначала мне нужно прояснить этот момент», — приводит слова Крооса Bayern & Germany.

Напомним, действующий контракт Крооса с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

34-летний футболист вернулся в сборную Германии спустя 2,5 года. Последний раз он выступал в составе немецкой национальной команды во время чемпионата Европы 2021 года. Ранее Кроос рассказал, что значительное влияние на его решение вернуться оказал главный тренер сборной Юлиан Нагельсман.

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