Черников рассказал о настрое в сборной России на товарищеский матч с Парагваем

Полузащитник сборной России Александр Черников высказался о матче с Сербией, а также ответил на вопрос о предстоящей игре с Парагваем. Вчера, 21 марта, сборная России обыграла Сербию со счётом 4:0. В составе российской команды отличились Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Хороший матч, мы выиграли. У Сербии было удаление, а вдесятером всегда тяжело играть.

Какой настрой на матч с Парагваем? Боевой, мы хотим выиграть», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в понедельник, 25 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.