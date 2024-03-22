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Черников рассказал о настрое в сборной России на товарищеский матч с Парагваем

Черников рассказал о настрое в сборной России на товарищеский матч с Парагваем
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Полузащитник сборной России Александр Черников высказался о матче с Сербией, а также ответил на вопрос о предстоящей игре с Парагваем. Вчера, 21 марта, сборная России обыграла Сербию со счётом 4:0. В составе российской команды отличились Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Хороший матч, мы выиграли. У Сербии было удаление, а вдесятером всегда тяжело играть.

Какой настрой на матч с Парагваем? Боевой, мы хотим выиграть», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Парагвая в понедельник, 25 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 20:00 мск.

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