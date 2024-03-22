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Игрок «Ахмата» Богосавац: говорил Харину, что сборная Сербии победит в матче с Россией

Игрок «Ахмата» Богосавац: говорил Харину, что сборная Сербии победит в матче с Россией
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Сербский левый защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац ответил на вопрос, кого бы он выделил в составе сборной России, которая вчера, 21 марта, обыграла Сербию в товарищеском матче со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Кого бы выделил? Капитана Александра Головина. Он очень хороший футболист!

Ждал, что Евгений [Харин] выйдет. Надеюсь, что с Парагваем сыграет.

Общался ли я с ним после игры? Нет. Но когда он ехал в расположение сборной России, я ему говорил, что Сербия победит (смеётся)», — приводит слова Богосаваца Metaratings.

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил нападающий Иван Сергеев.

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