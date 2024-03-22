Кустурица: судья допустил огромную ошибку, удалив игрока Сербии в начале игры с Россией

Известный сербский режиссер Эмир Кустурица поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Сербии. Вчера, 21 марта, россияне одержали разгромную победу со счётом 4:0.

«Давно перестал думать, какая реакция будет у Запада. Потому что для меня это ничего не значит. Для них это будет преступление Сербии. Но какое преступление, если это — матч дружбы?

Русские играли хорошо, но Сербия будет лучше, когда 16 июня встретится с Англией в первом матче на Евро. А в этой игре судья допустил огромную ошибку, когда удалил игрока Сербии в начале», — приводит слова Кустурицы «РБ Спорт».

В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету Константина Тюкавина.