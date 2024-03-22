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Кустурица: судья допустил огромную ошибку, удалив игрока Сербии в начале игры с Россией

Кустурица: судья допустил огромную ошибку, удалив игрока Сербии в начале игры с Россией
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Известный сербский режиссер Эмир Кустурица поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Сербии. Вчера, 21 марта, россияне одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Давно перестал думать, какая реакция будет у Запада. Потому что для меня это ничего не значит. Для них это будет преступление Сербии. Но какое преступление, если это — матч дружбы?

Русские играли хорошо, но Сербия будет лучше, когда 16 июня встретится с Англией в первом матче на Евро. А в этой игре судья допустил огромную ошибку, когда удалил игрока Сербии в начале», — приводит слова Кустурицы «РБ Спорт».

В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету Константина Тюкавина.

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