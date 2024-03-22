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Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи с трагедией в концертном зале

Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи с трагедией в концертном зале
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Пресс-служба сборной России по футболу выразила соболезнования в связи с трагическим инцидентом, который произошёл в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Глубоко скорбим и выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в подмосковном концертном залe «Крокус Сити Холл». Берегите себя и будьте осторожны», — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале сборной России по футболу.

В СМИ появилась информация, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорск (Московская область) произошла стрельба и взрывы. Данная трагедия произошла перед концертом российской рок-группы «Пикник». Отмечается, что многие люди пострадали.

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