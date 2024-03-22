В РФС отреагировали на слова главы «Зенита», выступившего против налога на легионеров

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на слова председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева, ранее сравнившего идею о введении налога на легионеров с домом терпимости.

«Не знаю, с чем он сравнивал и почему. Но чтобы корректно рассуждать об идее, надо вспомнить хронологию принятия решения и его логику. Какие есть обязательства перед Минспорта. Чтобы пройти в дверь, нужно её открыть настолько, чтобы в неё пройти», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что со следующего сезона в РПЛ может быть введён налог на легионеров. Согласно проекту, клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера. Митрофанов подтвердил, что инициатива введения такого налога будет рассмотрена в ближайшее время.