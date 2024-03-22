Перенесён матч 24-го тура Первой лиги и ближайшие игры плей-офф Второй лиги в МО

Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сообщила о переносе матчей Мелбет Первой лиги и ЛЕОН-Второй лиги в связи с трагедией, которая произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске (Московская область).

«В связи с трагическими событиями все матчи Первой лиги и Второй лиги, которые должны были пройти в Москве и Московской области на этих выходных, будут перенесены на более поздний срок», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ФНЛ.

Завтра, 23 марта, в Москве должен был состояться матч 24-го тура Первой лиги между местной командой «Торпедо» и краснодарской «Кубанью». Также 24 марта в рамках матчей плей-офф Второй лиги «Родина-2» должна была сыграть с «Уфой», а «Велес» — с «Новосибирском».