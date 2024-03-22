«Балтика» победила минское «Динамо» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались калининградская «Балтика» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. «Балтика» одержала победу со счётом 3:1.

На 30-й минуте счёт открыл полузащитник «Балтики» Данила Козлов. Уже через минуту динамовцы отыгрались усилиями полузащитника Владислава Кролика. На 62-й минуте нападающий Алекс Насименто Фернандес вывел «Балтику» вперёд. На 77-й минуте форвард Джоэль Фамейе увеличил преимущество хозяев.

«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 14 очков после 20 матчей. В 21-м туре чемпионата России «Балтика» встретится с «Пари Нижний Новгород» 30 марта.