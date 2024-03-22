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Смородская: глаз радуется, когда братья Миранчуки вместе выходят на поле

Смородская: глаз радуется, когда братья Миранчуки вместе выходят на поле
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от разгромной победы сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0). Смородская отдельно отметила игру братьев-близнецов Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Понравилось движение команды в матче с сербами. На такой футбол было приятно смотреть. И дело даже не в удалении. До момента с пенальти команда Карпина тоже прилично смотрелась. Ну и отдельно отмечу Алексея Миранчука – это источник креатива на поле. Антон тоже провёл матч на высоком уровне. Глаз радуется, когда братья вместе выходят на поле», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Единственная результативная передача на счету Константина Тюкавина.

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