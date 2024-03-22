Луис Рубиалес может оформить доминиканское гражданство, чтобы избежать тюрьмы в Испании

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес может оформить гражданство Доминиканской Республики, где он находится на текущий момент для того, чтобы избежать экстрадиции в Испанию, прокуратура которой выдала ордер на его арест. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, приняв доминиканское гражданство, Рубиалес сможет полноценно проживать в этом государстве и вести там бизнес в то время, как испанское правосудие столкнётся с трудностями по его возвращению в родную страну.

Напомним, ордер на арест Рубиалеса был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски, инициированные из-за дела о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшем передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну. Согласно договору с Саудовской Аравией, RFEF зарабатывает по € 40 млн каждый год.

Сообщалось, что экс-чиновник принял решение вернуться в Испанию 6 апреля.