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Семшов — о матче Россия — Сербия: если бы не было удаления, результат остался бы таким же

Семшов — о матче Россия — Сербия: если бы не было удаления, результат остался бы таким же
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Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Семшов поделился впечатлениями от разгромной победы национальной команды над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Мы доказали, что у нас хорошая сборная, которой нужно играть на европейской арене. Всё зависит не от нас, но по матчу с Сербией видно, что класс свой мы не растеряли. С Парагваем будет труднее. По матчу с Сербией хочу отметить, что, если бы не было удаления, результат матча остался бы таким же. В какой-то момент сербы просто бросили играть», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, на 21-й минуте главный арбитр Арда Кардешлер показал красную карточку защитнику сборной Сербии Милану Гаичу за фол против Даниила Хлусевича в своей штрафной площади. Антон Миранчук реализовал пенальти, а позже россияне забили ещё три безответных мяча.

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