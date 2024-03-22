Семшов — о матче Россия — Сербия: если бы не было удаления, результат остался бы таким же

Бывший игрок сборной России по футболу Игорь Семшов поделился впечатлениями от разгромной победы национальной команды над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Мы доказали, что у нас хорошая сборная, которой нужно играть на европейской арене. Всё зависит не от нас, но по матчу с Сербией видно, что класс свой мы не растеряли. С Парагваем будет труднее. По матчу с Сербией хочу отметить, что, если бы не было удаления, результат матча остался бы таким же. В какой-то момент сербы просто бросили играть», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, на 21-й минуте главный арбитр Арда Кардешлер показал красную карточку защитнику сборной Сербии Милану Гаичу за фол против Даниила Хлусевича в своей штрафной площади. Антон Миранчук реализовал пенальти, а позже россияне забили ещё три безответных мяча.