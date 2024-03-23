«Наполи» готов купить игрока «Шахтёра» Судакова за € 55 млн

Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков может покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, в услугах 21-летнего футболиста сборной Украины заинтересован «Наполи». Неаполитанцы готовы предложить за трансфер Судакова € 55 млн.

Судаков находится в системе «Шахтёра» с 2017 года. До этого игрок на протяжении трёх лет воспитывался харьковским «Металлистом». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Судакову со стороны туринского «Ювентуса». Также интерес к 21-летнему хавбеку проявляли такие гранды, как «Челси», «Барселона» и «Арсенал».

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