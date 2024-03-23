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В РФС сообщили, что матч Россия — Парагвай отменён

В РФС сообщили, что матч Россия — Парагвай отменён
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Российский футбольный союз (РФС) сделал заявление, в котором сообщил, что матч между сборными России и Парагвая, который должен был состояться в понедельник, 25 марта, отменён в связи с трагическим инцидентом в «Крокус Сити Холле». Об этом информирует официальный сайт РФС.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени.

Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объёме. Информация о порядке возврата приобретённых билетов будет опубликована дополнительно», — сказано на сайте РФС.

Напомним, планировалась, что матч между сборными России и Парагвая пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в 20:00 мск.

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