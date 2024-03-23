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Два матча 24-го тура Первой лиги пройдут без зрителей

Два матча 24-го тура Первой лиги пройдут без зрителей
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Пресс-службы астраханского «Волгаря» и «Ленинградца» сообщили о том, что их матчи 24-го тура Мелбет Первой лиги пройдут без зрителей. Сегодня, 23 марта, «Ленинградец» встретится с тульским «Арсеналом». Завтра, 24 марта, «Волгарь» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье матч «Ленинградец» – «Арсенал» пройдёт без зрителей на трибунах. Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении, которое опубликовано пресс-службой «Ленинградца».

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в «Крокус Сити Холле», принято решение провести матч с «Нефтехимиком» без зрителей. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится в заявлении «Волгаря».

Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
23 марта 2024, суббота. 15:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Не начался
Арсенал
Тула
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Россия - Мелбет Первая лига . 24-й тур
24 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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