Два матча 24-го тура Первой лиги пройдут без зрителей

Пресс-службы астраханского «Волгаря» и «Ленинградца» сообщили о том, что их матчи 24-го тура Мелбет Первой лиги пройдут без зрителей. Сегодня, 23 марта, «Ленинградец» встретится с тульским «Арсеналом». Завтра, 24 марта, «Волгарь» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье матч «Ленинградец» – «Арсенал» пройдёт без зрителей на трибунах. Берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении, которое опубликовано пресс-службой «Ленинградца».

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в «Крокус Сити Холле», принято решение провести матч с «Нефтехимиком» без зрителей. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится в заявлении «Волгаря».