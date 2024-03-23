Гарри Кейн пропустит товарищеский матч сборной Англии с Бразилией из-за травмы

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн не сможет принять участия в грядущем товарищеском матче с Бразилией, который состоится сегодня, 23 марта. Также с высокой долей вероятности футболист пропустит контрольную игру с Бельгией, запланированную на 26 марта.

«В матче с Бразилией не будет Гарри Кейна, Джордана Хендерсона и Коула Палмера. Я бы сказал, что у Коула и Хендо больше шансов сыграть с Бельгией, чем у Гарри», — приводит слова главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта Daily Mail.

Напомним, английский нападающий травмировал лодыжку во время матча 26-го тура чемпионата Германии с «Дармштадтом» (2:5). Сообщается, что Кейн пропустил часть тренировок на этой неделе и продолжает проходить обследование.