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Гарри Кейн пропустит товарищеский матч сборной Англии с Бразилией из-за травмы

Гарри Кейн пропустит товарищеский матч сборной Англии с Бразилией из-за травмы
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Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн не сможет принять участия в грядущем товарищеском матче с Бразилией, который состоится сегодня, 23 марта. Также с высокой долей вероятности футболист пропустит контрольную игру с Бельгией, запланированную на 26 марта.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче с Бразилией не будет Гарри Кейна, Джордана Хендерсона и Коула Палмера. Я бы сказал, что у Коула и Хендо больше шансов сыграть с Бельгией, чем у Гарри», — приводит слова главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта Daily Mail.

Напомним, английский нападающий травмировал лодыжку во время матча 26-го тура чемпионата Германии с «Дармштадтом» (2:5). Сообщается, что Кейн пропустил часть тренировок на этой неделе и продолжает проходить обследование.

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