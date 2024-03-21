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Нападающий «Баварии» Кейн — самый высокооплачиваемый игрок Бундеслиги

Нападающий «Баварии» Кейн — самый высокооплачиваемый игрок Бундеслиги
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн является самым высокооплачиваемым игроком немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe.

По информации источника, заработная плата английского футболиста составляет € 2,1 млн в месяц до уплаты налогов.

Вторую строчку самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Германии делят атакующий полузащитник мюнхенского клуба Томас Мюллер и вратарь Мануэль Нойер, зарабатывающие € 1,66 млн каждый месяц.

На третьей строчке также располагаются два футболиста «Баварии» — крайние нападающие Серж Гнабри и Кингсли Коман с ежемесячным окладов в € 1,42 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Кейн принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 37 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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