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Карпин примет решение, продолжать ли сбор национальной команды России — источник

Карпин примет решение, продолжать ли сбор национальной команды России — источник
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Велика вероятность, что сбор национальной команды России будет прекращён. Главный тренер Валерий Карпин в ближайшее время примет решение, продолжать ли сбор. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, национальная команда Парагвая также прекращает сбор в Сочи и отправляется домой. Ранее было объявлено об отмене товарищеского матча между данными сборными. Встреча должна была состояться в понедельник, 25 марта. Матч должен был пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и начаться в 20:00 мск.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России одержала разгромную победу над Сербией (4:0) в рамках товарищеского матча. В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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