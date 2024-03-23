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«Ювентус» проявляет интерес к Мэйсону Гринвуду — La Gazzetta dello Sport

«Ювентус» проявляет интерес к Мэйсону Гринвуду — La Gazzetta dello Sport
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«Ювентус» заинтересован в подписании 22-летнего крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, который в нынешнем сезоне выступает в испанском «Хетафе» на правах аренды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, несколько клубов Европы проявляют интерес к Гринвуду. «Хетафе» хочет продлить аренду английского футболиста, однако «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант только с его продажей.

Напомним, в нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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