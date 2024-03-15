«Барселона» потеряла интерес к Гринвуду, «Атлетико» по-прежнему заинтересован — The Times

Каталонская «Барселона» потеряла интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Мэйсону Гринвуду, выступающему на правах аренды за «Хетафе». Мадридский «Атлетико» по-прежнему заинтересован в английском футболисте, сообщает британское интернет-издание The Times.

По информации источника, каталонцев беспокоит прошлое игрока, а также его репутация, которая может вызвать негативную реакцию со стороны болельщиков. «Атлетико», в свою очередь, интерес к универсальному футболисту сохраняет, но платить запрашиваемые за него € 50 млн мадридцы пока не готовы.

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Напомним, в нынешнем сезоне Гринвуд принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.