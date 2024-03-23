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Игорь Шалимов рассказал, в чём нужно прибавить Арсену Захаряну

Игорь Шалимов рассказал, в чём нужно прибавить Арсену Захаряну
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Бывший главный тренер нескольких российских команд Игорь Шалимов рассказал, в чём нужно прибавить полузащитнику испанского «Реала Сосьедад» и сборной России по футболу Арсену Захаряну.

«По концовке игры с Сербией отмечу Сергеева и Захаряна — первый забил гол (и Иван, и Тюкавин открывались просто супер), а второй наносил опасные удары издали. Но при этом Арсену надо добирать мощи, быть увереннее и наглее. Арсену надо окрепнуть, чтобы он чувствовал силы идти в обводку», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России одержала разгромную победу над Сербией (4:0) в товарищеском матче. В составе россиян отличились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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