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«Важно знать, кто станет новым тренером». Киммих — о своём будущем в «Баварии»

«Важно знать, кто станет новым тренером». Киммих — о своём будущем в «Баварии»
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29-летний полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос, останется ли он в мюнхенском клубе в ближайшем будущем.

«У меня осталось ещё больше года по контракту, так что я спокойно отношусь к этому. Сейчас мой главный приоритет — сделать сезон как можно более позитивным. Также очень интересно и важно знать, кто будет новым тренером команды», — приводит слова Киммиха журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что у Киммиха существует конфликт с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем, из-за которого он начал думать об уходе из клуба. Однако позднее стало известно, что немецкий специалист сам покинет мюнхенцев по окончании сезона.

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