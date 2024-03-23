«Важно знать, кто станет новым тренером». Киммих — о своём будущем в «Баварии»

29-летний полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих ответил на вопрос, останется ли он в мюнхенском клубе в ближайшем будущем.

«У меня осталось ещё больше года по контракту, так что я спокойно отношусь к этому. Сейчас мой главный приоритет — сделать сезон как можно более позитивным. Также очень интересно и важно знать, кто будет новым тренером команды», — приводит слова Киммиха журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что у Киммиха существует конфликт с главным тренером «Баварии» Томасом Тухелем, из-за которого он начал думать об уходе из клуба. Однако позднее стало известно, что немецкий специалист сам покинет мюнхенцев по окончании сезона.