Родриго — о футболистах: нам нужно быть осторожными с нашим психическим здоровьем

Крайний нападающий сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс рассказал о том, что футболисты должны следить за своим психологическим состоянием.

«У каждого есть немного страха. Это нормально. Некоторые люди знают, как справиться со страхом лучше, чем другие. В футболе нет покоя. Если ты выигрываешь в среду, то ты лучший в мире. Если ты проигрываешь в воскресенье — ты худший в мире. Ты должен сохранять равновесие.

Я стараюсь не беспокоиться о том, что скажут люди. Но люди также должны понимать состояние игрока. Нам нужно быть осторожными с нашим психическим здоровьем. Я советую всем, не только игрокам, обратиться к психологу. Это очень помогает. Я поговорил кое с кем, и это мне очень помогло, потому что у меня было совершенно другое представление о том, что это будет. Я начал заниматься этим, и мне это действительно понравилось. Я действительно рекомендую это», — сказал Родриго в интервью корреспонденту The Guardian.