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«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Црвеной Звездой»

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Црвеной Звездой»
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Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Родригао, Нино, дос Сантос, Коваленко, Ерохин, Ахметов, Мантуан, Педро, Изидор.

Последний раз команды встречались друг с другом 4 июля 2023 года в товарищеском матче. Тогда «Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Мирко Иванича и Жан-Филиппа Крассо. Единственный мяч «Зенита» забил Ду Кейрос.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 20 туров. «Црвена Звезда» также лидирует в чемпионате Сербии. Команда из Белграда имеет в своём активе 65 очков после 26 матчей.

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