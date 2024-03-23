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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, за кого болеет в АПЛ

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис рассказал, за кого болеет в АПЛ
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Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис назвал свой любимый футбольный клуб в Англии.

«За кого я болею в Великобритании? Я с детства наблюдал за игрой «Челси», так что, за «аристократов», — приводит слова канадского футболиста Sportskeeda.

У Альфонсо Дэвиса «Баварии» в 2025 году заканчивается контракт с «Баварией». По информации Sport.es, мюнхенцы предлагают 23-летнему футболисту зарплату в размере € 14 млн в год, однако Дэвис хочет иметь оклад в € 20 млн в год. Основным претендентом на Дэвиса, способным удовлетворить его финансовые запросы, является мадридский «Реал».

В этом сезоне 23-летний защитник провел 31 матч, в которых забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

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