«Бавария» установила срок для Дэвиса, когда он должен принять решение о будущем в клубе

Руководство «Баварии» сообщило представителям 23-летнего левого защитника мюнхенцев Альфонсо Дэвиса, что он должен принять решение о том, продлит ли он контракт с немецким клубом до начала апреля следующего года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, если к тому моменту канадский футболист не согласится с условиями пролонгации контракта, предлагаемыми «Баварией», клуб попросит Дэвиса перейти в другую команду. Действующее трудовое соглашение канадца с «Баварией» рассчитано до лета 2025 года.

Подчёркивается, что мюнхенцы предлагают 23-летнему футболисту зарплату в размере € 14 млн в год, однако Дэвис хочет иметь оклад в € 20 млн в год. При этом «Бавария» не намерена предлагать зарплату защитнику, превышающую € 14 млн в год. Основным претендентом на Дэвиса, способным удовлетворить его финансовые запросы, является мадридский «Реал».