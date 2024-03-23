Фанаты «Црвены Звезды» вывесили баннер в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле»

Болельщики сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» во время товарищеского матча с «Зенитом» вывесили баннер в память о жертвах трагедии в «Крокус Сити Холле».

Фото: Официальный телеграм-канал ФК «Зенит»

В эти минуты проходит товарищеский матч между сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Последний раз команды встречались друг с другом 4 июля 2023 года в товарищеском матче. Тогда «Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Мирко Иванича и Жан-Филиппа Крассо. Единственный мяч «Зенита» забил Ду Кейрос.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 20 туров. «Црвена Звезда» также лидирует в чемпионате Сербии. Команда из Белграда имеет в своём активе 65 очков после 26 матчей.