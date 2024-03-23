Тренер молодёжной сборной России: трагедия в «Крокусе» никого не оставила равнодушным

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров о трагедии, произошедшей в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Конечно, вчерашняя ситуация сказывается. Все читают новости, получают сообщения от родных и близких. Надо отдать должное организаторам: прошли на встречу, чтобы провести минуту молчания и сыграть в траурных повязках. Сложно сказать, повлияло ли это на наших футболистов. Мы старались эту тему не затрагивать, чтобы нормально подготовиться к игре. Но полностью абстрагироваться не получилось, потому что каждый переживал по-своему, но никого она не оставила равнодушным. Выражаю соболезнование семьям погибших от лица команды», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.