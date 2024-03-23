Тренер молодёжной сборной России оценил игру Артёма Быковского

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров прокомментировал игру нападающего Артёма Быковского, который отметился дублем в матче с уругвайским «Насьоналем» U21 (7:2).

«Нам нужно понять, что он может на уровне наших игроков, которые вызывались раньше. Нам надо давать ему сыграть больше, чтобы принять по нему окончательное решение. Оценю его игру положительно. Да, были ошибки и на мяче какие-то, позиционные огрехи, но в целом больше положительных действий. Он не боялся много играть вперёд на начале атаки, не проигрывал единоборства. Достаточно уверенно играл и не уступал в скорости. Да и оба мяча были забиты с его минимальным участием в этих эпизодах. Хорошо оценю его игру.

Артём забил за молодёжную команду впервые, но он уже забивал за юношескую сборную. Молодец, что сегодня отличился, это очень важно для нападающего. Да, мы строим игру высоко в прессинге, и у нас высокие требования к центральному нападающему. Но для него это не новое. Это требует большой работоспособности. У него были определённые недопонимание своих задач на поле во время тренировок, но сегодня мы их исправили. Он действовал неплохо в прессинге, игрой его доволен», — передаёт слова Шабарова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.