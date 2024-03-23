«Сейчас боснийцам очень больно». Гойкович — о вылете из квалификации Евро-2024

Защитник сборной Боснии и Герцеговины и российского «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о поражении своей национальной команды в матче 1/2 финала Пути В в рамках квалификации к чемпионату Европы — 2024 с Украиной (1:2). Напомним, боснийцы вели в счёте вплоть до 85-й минуты, а затем украинцы забили два гола за три минуты.

«Сейчас нам больно, очень больно. Была полная тишина. Никто не понимал, что произошло и как так получилось. Всё было в наших руках до 85-й минуты. Потом Саво Милошевич сказал: нас можно поздравить, что до того момента мы играли сконцентрировано и надёжно, но потом упала концентрация. Тренер был доволен большей частью матча. Он отметил, что Украина — индивидуально сильная сборная. Мы ничего не давали им сделать почти всю игру», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

В финальном матче Пути В в рамках квалификации к чемпионату Европы — 2024 украинцы сыграют со сборной Исландии, которая победила Израиль (4:1).

28-летний Ренато Гойкович — воспитанник боснийского клуба «Слобода». За «Оренбург» защитник выступает с сентября 2020 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гойковича в € 1,5 млн. В нынешнем сезоне Ренато принял участие в 19 матчах оренбуржцев во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение игрока с российским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.