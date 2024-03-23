После удара Ерохина мяч, вероятно, пересёк линию ворот «Црвены Звезды». Фото

В эти минуты проходит товарищеский матч между сербской «Црвеной Звездой» и санкт-петербургским «Зенитом». Команды играют на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 21:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фото: Скриншот трансляции матча

На 60-й минуте мяч после удара полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, вероятно, пересёк линию ворот «Црвены Звезды», однако из-за отсутствия системы VAR мяч засчитан не был и игра продолжилась. Отметим, что после удара россиянина мяч дважды отскочил в перекладину.

Последний раз команды встречались друг с другом 4 июля 2023 года в товарищеском матче. Тогда «Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Мирко Иванича и Жан-Филиппа Крассо. Единственный мяч «Зенита» забил Ду Кейрос.