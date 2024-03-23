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Марио Фернандес был заменён из-за травмы в матче с «Црвеной Звездой»

Марио Фернандес был заменён из-за травмы в матче с «Црвеной Звездой»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес получил повреждение и был заменён спустя 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Кнежевич – 82'    

Напомним, встреча завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0. Единственный гол в матче был забит на 82-й минуте, его автором стал 21-летний полузащитник Никола Кнежевич.

Последний раз команды встречались друг с другом 4 июля 2023 года в товарищеском матче. Тогда «Црвена Звезда» одержала победу со счётом 2:1 благодаря голам Мирко Иванича и Жан-Филиппа Крассо. Единственный мяч «Зенита» забил Ду Кейрос.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 20 туров. «Црвена Звезда» также лидирует в чемпионате Сербии. Команда из Белграда имеет в своём активе 65 очков после 26 матчей.

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