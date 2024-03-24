Лаутаро Мартинес ответил на критику болельщиков сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины и миланского «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о своей отдаче в играх за национальную команду после критики болельщиков.

«Я стараюсь показать это на поле. После этого пусть говорят люди, пусть говорят болельщики… Меня это мало волнует. На каждой тренировке я показываю тренеру, что всегда готов помочь команде. Выхожу в старте, на замену, не выхожу…

Я работаю, чтобы носить эту футболку, потому что она самая красивая. Мне нравится соревноваться, иногда гол не даётся. Я буду продолжать работать, и будем надеяться, что в следующей игре у меня будет возможность забить.

Я хочу показать тем людям, которые так много говорят, что всё не так, что они ошибаются, потому что я всегда выкладываюсь на полную», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).