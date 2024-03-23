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Сборная Сальвадора — сборная Аргентины 0:3, как сыграли, кто победил, результат товарищеского матча 23 марта

Сборная Аргентины без Месси крупно обыграла Сальвадор
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В ночь с 22 на 23 марта мск на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в американской Филадельфии завершился товарищеский матч между национальными сборными Сальвадора и Аргентины. Победу со счётом 3:0 одержали действующий чемпионы мира аргентинцы.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Сальвадор
Окончен
0 : 3
Аргентина
0:1 Ромеро – 16'     0:2 Фернандес – 42'     0:3 Ло Чельсо – 52'    

На 16-й минуте с передачи нападающего Анхеля Ди Марии счёт открыл центральный защитник южноамериканской команды Кристиан Ромеро. На 42-й минуте полузащитник Энцо Фернандес удвоил преимущество Аргентины. На 52-й минуте полузащитник Джовани Ло Чельсо с передачи нападающего Лаутаро Мартинеса установил окончательный результат.

В матче не принимал участие постоянный капитан сборной Аргентины нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который не был вызван на текущий сбор из-за повреждения задней поверхности бедра.

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