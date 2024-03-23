Сборная Аргентины без Месси крупно обыграла Сальвадор

В ночь с 22 на 23 марта мск на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в американской Филадельфии завершился товарищеский матч между национальными сборными Сальвадора и Аргентины. Победу со счётом 3:0 одержали действующий чемпионы мира аргентинцы.

На 16-й минуте с передачи нападающего Анхеля Ди Марии счёт открыл центральный защитник южноамериканской команды Кристиан Ромеро. На 42-й минуте полузащитник Энцо Фернандес удвоил преимущество Аргентины. На 52-й минуте полузащитник Джовани Ло Чельсо с передачи нападающего Лаутаро Мартинеса установил окончательный результат.

В матче не принимал участие постоянный капитан сборной Аргентины нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который не был вызван на текущий сбор из-за повреждения задней поверхности бедра.