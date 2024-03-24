Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вернётся в расположение «Баварии» из-за травмы

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн не примет участие в товарищеском матче с Бельгией, который состоится во вторник, 26 марта, и вернётся в расположение «Баварии» из-за травмы.

«Кейн вернётся (в расположение «Баварии» — Прим. «Чемпионата»). Он не будет готов ко вторнику", — приводит слова главного тренера сборной Англии Саутгейта Sky Sports.

Английский нападающий травмировал лодыжку во время матча 26-го тура чемпионата Германии с «Дармштадтом» (2:5). Сообщается, что Кейн пропустил часть тренировок на этой неделе.

Кейн также не примал участие в товарищеском матче между сборными Англии и Бразилии (0:1), который завершился сегодня, 24 марта. Победный мяч забил 17-летний нападающий сборной Бразилии Эндрик.