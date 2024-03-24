Соболев пожертвовал 500 тысяч рублей пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев добровольно пожертвовал 500 тысяч рублей погибшим и пострадавшим в результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

Футболист опубликовал фотографию, на которой изображён скриншот перевода суммы в одну из благотворительных организаций.

«Для семей погибших и пострадавших. Скорбим вместе с вами», — написал Соболев в своём телеграм-канале.

22 марта в «Крокус Сити Холле» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по результатам трагедии есть много жертв и пострадавших. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.