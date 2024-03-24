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Михаил Кержаков: атмосфера на матче «Црвена Звезда» — «Зенит» напомнила Лигу чемпионов

Михаил Кержаков: атмосфера на матче «Црвена Звезда» — «Зенит» напомнила Лигу чемпионов
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Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков оценил приём со стороны сербских болельщиков во время выездного товарищеского матча с «Црвеной Звездой» на белградском стадионе «Райко Митич».

«Как мне атмосфера на арене «Райко Митич»? Потрясающая. Напомнила Лигу чемпионов. Спасибо сербам, что пришли, и спасибо за тёплый приём», — приводит слова Кержакова «КП Спорт».

Товарищеский матч между сербской «Црвеной Звездой» и петербургским «Зенитом» прошёл в Белграде 23 марта и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0, единственный гол на 82-й минуте игры забил Никола Кнежевич. Перед матчем заполнившие трибуны стадиона «Райко Митич» сербские болельщики почтили минутой молчания память погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле», а во время игры растянули баннер в честь русско-сербской дружбы и пели «Катюшу».

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