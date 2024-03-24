FourFourTwo представил топ-10 бразильских футболистов в истории

Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало десятку лучших бразильских игроков в истории футбола. Данный список возглавил легендарный нападающий Пеле. На втором месте расположился бывший форвард мадридского «Реала», «Барселоны» и «Интера» Роналдо. Замкнул тройку бывший футболист «Ботафого» Гарринча.

Топ-10 лучших бразильских футболистов по версии FourFourTwo:

Пеле (нападающий). Роналдо (нападающий). Гарринча (нападающий). Роналдиньо (полузащитник). Ромарио (нападающий). Ривалдо (нападающий). Зико (полузащитник). Сократес (полузащитник). Жаирзиньо (полузащитник). Кака (полузащитник).

Ранее издание FourFourTwo составило рейтинг из 32 лучших тренеров в истории английской Премьер-лиги. Его возглавил сэр Алекс Фергюсон.