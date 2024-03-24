FourFourTwo представил топ-10 бразильских футболистов в истории
Авторитетное британское издание FourFourTwo опубликовало десятку лучших бразильских игроков в истории футбола. Данный список возглавил легендарный нападающий Пеле. На втором месте расположился бывший форвард мадридского «Реала», «Барселоны» и «Интера» Роналдо. Замкнул тройку бывший футболист «Ботафого» Гарринча.
Топ-10 лучших бразильских футболистов по версии FourFourTwo:
- Пеле (нападающий).
- Роналдо (нападающий).
- Гарринча (нападающий).
- Роналдиньо (полузащитник).
- Ромарио (нападающий).
- Ривалдо (нападающий).
- Зико (полузащитник).
- Сократес (полузащитник).
- Жаирзиньо (полузащитник).
- Кака (полузащитник).
Ранее издание FourFourTwo составило рейтинг из 32 лучших тренеров в истории английской Премьер-лиги. Его возглавил сэр Алекс Фергюсон.
Комментарии