Корнеев: где Митай и где «Ювентус» — они не живут на одной планете

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к 20-летнему левому защитнику московского «Локомотива» Марио Митаю.

«Где Митай и где «Ювентус»? Пожалуйста, не смешите! Они не живут на одной планете!» — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что представители скаутской службы туринского клуба оценивали игру Митая в минувшем товарищеском матче между сборными Албании и Чили (0:3). Сообщалось, что скауты «Ювентуса» остались довольны выступлением албанского футболиста. В свою очередь, руководство туринского клуба устраивает стоимость Митая, а также размер заработной платы, на которую он претендует.