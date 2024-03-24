«Ювентус» устраивает заработная плата, запрашиваемая Марио Митаем — Tuttosport

Представители скаутской службы «Ювентуса» оценили игру 20-летнего защитника московского «Локомотива» Марио Митая в минувшем товарищеском матче между сборными Албании и Чили (0:3). Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, скауты туринского клуба отметили, что Митай на протяжении 90 минут активно действовал на левом фланге, подтвердив своё качество и большие перспективы.

Подчёркивается, что «Ювентус» устраивает стоимость албанского футболиста, а также размер заработной платы, на которую претендует Митай. Теперь футболист «Локомотива» может стать конкретной трансферной целью «Ювентуса».

Напомним, в нынешнем сезоне Митай принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.