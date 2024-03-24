Карпин назвал стартовый состав сборной России, который вышел бы на матч с Парагваем

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал стартовый состав команды, который вышел бы на товарищескую встречу с национальной командой Парагвая.

«Назову ли состав? Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты… В воротах Лунёв. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов. Кого именно? Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идём дальше. Правый защитник — Адамов, левый — Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Напомним, встреча должна была состояться в понедельник, 25 марта, и начаться в 20:00 по московскому времени. Игра должна была пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.