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Карпин назвал стартовый состав сборной России, который вышел бы на матч с Парагваем

Карпин назвал стартовый состав сборной России, который вышел бы на матч с Парагваем
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал стартовый состав команды, который вышел бы на товарищескую встречу с национальной командой Парагвая.

«Назову ли состав? Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты… В воротах Лунёв. В центре обороны Осипенко и Сильянов. Во втором тайме кого-то из них заменил бы Морозов. Кого именно? Это бы решили в перерыве. По самочувствию. Идём дальше. Правый защитник — Адамов, левый — Горшков. В полузащите Черников, Кузяев, Захарян. Впереди Головин и Алексей Миранчук, а на острие Чалов», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Напомним, встреча должна была состояться в понедельник, 25 марта, и начаться в 20:00 по московскому времени. Игра должна была пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 20:00 МСК
Россия
Отменён
Парагвай
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