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Досрочно завершён сбор национальной команды России по футболу

Досрочно завершён сбор национальной команды России по футболу
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Сбор национальной команды России по футболу досрочно завершён в связи с трагическими событиями, произошедшими в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, вчера, 23 марта, национальная команда завершила сбор в Новогорске. Футболисты и тренеры разъехались по домам. Ранее стало известно об отмене товарищеского матча сборной России с Парагваем. Встреча должна была состояться в понедельник, 25 марта, и начаться в 20:00 по московскому времени. Игра должна была пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Напомним, в четверг, 21 марта, национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Сербии со счётом 4:0. Забитыми мячами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
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