Досрочно завершён сбор национальной команды России по футболу

Сбор национальной команды России по футболу досрочно завершён в связи с трагическими событиями, произошедшими в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, вчера, 23 марта, национальная команда завершила сбор в Новогорске. Футболисты и тренеры разъехались по домам. Ранее стало известно об отмене товарищеского матча сборной России с Парагваем. Встреча должна была состояться в понедельник, 25 марта, и начаться в 20:00 по московскому времени. Игра должна была пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Напомним, в четверг, 21 марта, национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Сербии со счётом 4:0. Забитыми мячами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.