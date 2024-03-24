Досрочно завершён сбор национальной команды России по футболу

Сбор национальной команды России по футболу досрочно завершён в связи с трагическими событиями, произошедшими в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
По информации источника, вчера, 23 марта, национальная команда завершила сбор в Новогорске. Футболисты и тренеры разъехались по домам. Ранее стало известно об отмене товарищеского матча сборной России с Парагваем. Встреча должна была состояться в понедельник, 25 марта, и начаться в 20:00 по московскому времени. Игра должна была пройти на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Напомним, в четверг, 21 марта, национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Сербии со счётом 4:0. Забитыми мячами отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
- 24 марта 2024
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