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Футболисты и сотрудники «Рубина» возложили цветы к мемориалу в память о жертвах трагедии

Футболисты и сотрудники казанского «Рубина» почтили память погибших во время ужасной трагедии, случившейся в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Почтили память жертв трагедии в «Крокус Сити». Вчера команда вернулась в Казань, а сегодня возложила цветы у мемориала в центре города. Скорбим…» — говорится в сообщении, которое опубликовано пресс-службой казанского клуба.

Напомним, 22 марта «Рубин» провёл товарищеский матч с казахстанским «Актобе» на сборах в Турции. Встреча прошла в формате из двух таймов по 35 минут. Команды сыграли вничью — 1:1.

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Рашида Рахимова набрала 29 очков за 20 матчей.