Отец Кузяева рассказал, когда Далер прибудет в расположение «Гавра» из сборной России

Адьям Кузяев, отец полузащитника сборной России и французского «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, когда его сын прибудет в расположение клуба.

«Далер сегодня вылетел. В понедельник уже будет во Франции», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Далер Кузяев прибыл в расположение сборной России для проведения товарищеских матчей с национальными командами Сербии и Парагвая. Встреча с сербами закончилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:0. 23 марта Российский футбольный союз сообщил об отмене матча сборной России с Парагваем.

В этом сезоне Далер Кузяев провёл за «Гавр» 25 матчей, в которых забил три мяча и записал на свой счёт две голевые передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника составляет € 9 млн.