Томас Цорн: в конце 2023 года итальянские топ-клубы запрашивали моё мнение о Марио Митае

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил перспективы левого защитника московского «Локомотива» Марио Митая заиграть в Италии.

«По моей информации, итальянские топ-клубы уже пару месяцев следят за Марио Митаем. В конце прошлого года со мной связывались и запрашивали моё мнения о нём.

Стоит ли Марио переходить в Италию, зависит от его перспективы получать регулярное игровое время в таких командах. Лично я уверен в его качествах и считаю, если «Локомотив» получит приличное финансовое предложение, есть смысл его рассмотреть», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что представители скаутской службы туринского клуба оценивали игру Митая в минувшем товарищеском матче между сборными Албании и Чили (0:3). Сообщалось, что скауты «Ювентуса» остались довольны выступлением албанского футболиста. В свою очередь, руководство туринского клуба устраивает стоимость Митая, а также размер заработной платы, на которую он претендует.