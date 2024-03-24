Mundo Deportivo: Кунде не пропустит матч Франции с Чили из-за травмы

Защитник сборной Франции и «Барселоны» Жюль Кунде не покинет национальную команду из-за травмы, полученной в матче с Германией. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Кунде не вывихнул лодыжку, как предполагалась ранее, а получил ушиб вследствие сильного удара. Защитник должен поправиться в ближайшие дни. Таким образом, если более тщательное медицинское обследование не подтвердит обратное, защитник «Барселоны» не покинет состав сборной Франции и будет готов провести товарищеский матч с Чили.

23 марта сборная Франции провела товарищеский матч с национальной командой Германии. Встреча закончилась победой подопечных Юлиана Нагельсмана со счётом 2:0. 26 марта команда Дидье Дешама проведёт матч со сборной Чили.