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Mundo Deportivo: Кунде не пропустит матч Франции с Чили из-за травмы

Mundo Deportivo: Кунде не пропустит матч Франции с Чили из-за травмы
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Защитник сборной Франции и «Барселоны» Жюль Кунде не покинет национальную команду из-за травмы, полученной в матче с Германией. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, Кунде не вывихнул лодыжку, как предполагалась ранее, а получил ушиб вследствие сильного удара. Защитник должен поправиться в ближайшие дни. Таким образом, если более тщательное медицинское обследование не подтвердит обратное, защитник «Барселоны» не покинет состав сборной Франции и будет готов провести товарищеский матч с Чили.

23 марта сборная Франции провела товарищеский матч с национальной командой Германии. Встреча закончилась победой подопечных Юлиана Нагельсмана со счётом 2:0. 26 марта команда Дидье Дешама проведёт матч со сборной Чили.

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