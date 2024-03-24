Daily Mail: «Манчестер Юнайтед» нацелен на подписание 19-летнего игрока «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к сенегальскому защитнику «Барселоны» Микаилу Фаю. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, представители «красных дьяволов» присутствовали на игре Сенегала с Габоном. В своём дебютном матче на международной арене Фай эффектно забил в ворота сборной Габона на 44-й минуте. Специалисты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за игрой футболиста «Барселоны» в течение последних трёх месяцев.

Кроме того, как сообщает источник, на подписание Фая нацелены леверкузенский «Байер» и миланский «Интер». В январе «Барселона» отклонила предложения «Ниццы» и «Ланса» в размере 13 млн фунтов.

В этом сезоне Микаил Фай провёл 24 матча за резервную команду «Барселоны», в которых забил три мяча. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 1,5 млн.