Президент «Барселоны» подтвердил интерес клуба к игроку «Наполи» Лоботке

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил информацию о том, что каталонский клуб заинтересован в подписании 29-летнего опорного полузащитника «Наполи» Станислава Лоботки.

«Мы хотим подписать Лоботку. Я уже говорил о нём с Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Лапорты журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Лоботка принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение словацкого игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.