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Будущее де Лигта, Юпамекано и Ким Мин Джэ в «Баварии» определится летом — Романо

Будущее де Лигта, Юпамекано и Ким Мин Джэ в «Баварии» определится летом — Романо
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Будущее центральных защитников Ким Мин Джэ, Деотшанкюля Юпамекано и Маттейса де Лигта в «Баварии» будет зависеть от позиции нового главного тренера немецкого клуба. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

«В отношении Юпамекано, насколько я понимаю, нет ничего конкретного. Мне сказали, что решающим шагом для принятия решений „Баварией“ будет новый тренер, вы всегда планируете подобные вещи с тренером. Для Ким Мин Джэ то же самое, что с Юпамекано — замена Томаса Тухеля будет ключевой. Но „Бавария“ по-прежнему очень довольна Кимом и его самоотдачей. Мы видели слухи об уходе де Лигта, Ким Мин Джэ, Юпамекано, но на самом деле ничего не решено», — приводит слова Романо Bayern&Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

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